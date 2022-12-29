Очень смело: участница "Холостяка-12" без белья позировала в фотосессии

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – визажист Роксолана – опубликовала в Instagram откровенный снимок из горячего фотосета.

На нем девушка предстала без нижнего белья. Рокси соблазнительно позировала перед фотокамерой в черном тренче, который одела на голое тело, и черных чулках.

Роксолана/Фото Larionova Olga

Свой аутфит она дополнила укладкой, макияжем с акцентом на глазах и темным маникюром. Образ получился очень сексуальным.

Напомним, а другая участница проекта "Холостяк" — актриса Виктория Варлей — поделилась фотографией, на которой она появилась топлес.

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