Очень смело: участница "Холостяка-12" без белья позировала в фотосессии

Экс-участница романтического проекта показала провокационное фото.
Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – визажист Роксолана – опубликовала в Instagram откровенный снимок из горячего фотосета.
На нем девушка предстала без нижнего белья. Рокси соблазнительно позировала перед фотокамерой в черном тренче, который одела на голое тело, и черных чулках.
Свой аутфит она дополнила укладкой, макияжем с акцентом на глазах и темным маникюром. Образ получился очень сексуальным.
Напомним, а другая участница проекта "Холостяк" — актриса Виктория Варлей — поделилась фотографией, на которой она появилась топлес.
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