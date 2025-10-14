Труханов отреагировал на решение Зеленского о лишении его гражданства

Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его гражданства. Он настроен обжаловать это.

Об этом сообщает «Общественное».

По словам Труханова, он будет защищаться.

«Я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека…», – заявил он.

Труханов уверяет: он никогда не получал российские паспорта и не выезжал для этого за пределы Украины. Как доказательство, он предлагает обратиться к данным о пересечении границы в 2015–2016 годах.

Вокруг Труханова идет немало обсуждений, ведь информация о наличии у него паспорта РФ появилась еще во время предвыборной кампании в 2014. Впоследствии был оффшорный скандал 2016-го. Не утихали обсуждения и в 2024 году.

Впоследствии в октябре 2025 года на сайте президента появилась петиция с требованием прекратить украинское гражданство Труханова. Меньше чем за сутки ее поддержали 25 тысяч человек.

В свою очередь, Труханов отвергает все обвинения. Он заявил, что готов пройти любую проверку, в том числе и на полиграфе, чтобы доказать, что у российского гражданства у него нет.

Напомним, Зеленский принял решение о ряде должностных лиц, имеющих паспорт РФ. Они лишены украинского гражданства.

«Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — отчитался глава государства.

По данным источников, речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, экснардепе от ОПЗЖ Олеге Цареве и танцовщике балета Сергее Полунине.