Труханов отреагировал на решение Зеленского о лишении его гражданства
Одесский глава Труханов возмущен из-за решения лишить его гражданства.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении его гражданства. Он настроен обжаловать это.
Об этом сообщает «Общественное».
По словам Труханова, он будет защищаться.
«Я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека…», – заявил он.
Труханов уверяет: он никогда не получал российские паспорта и не выезжал для этого за пределы Украины. Как доказательство, он предлагает обратиться к данным о пересечении границы в 2015–2016 годах.
Вокруг Труханова идет немало обсуждений, ведь информация о наличии у него паспорта РФ появилась еще во время предвыборной кампании в 2014. Впоследствии был оффшорный скандал 2016-го. Не утихали обсуждения и в 2024 году.
Впоследствии в октябре 2025 года на сайте президента появилась петиция с требованием прекратить украинское гражданство Труханова. Меньше чем за сутки ее поддержали 25 тысяч человек.
В свою очередь, Труханов отвергает все обвинения. Он заявил, что готов пройти любую проверку, в том числе и на полиграфе, чтобы доказать, что у российского гражданства у него нет.
Напомним, Зеленский принял решение о ряде должностных лиц, имеющих паспорт РФ. Они лишены украинского гражданства.
«Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — отчитался глава государства.
По данным источников, речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, экснардепе от ОПЗЖ Олеге Цареве и танцовщике балета Сергее Полунине.