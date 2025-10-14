Зеленский лишил украинского гражданства ряд должностных лиц

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о ряде должностных лиц, имеющих паспорт РФ. Так, они лишены украинского гражданства.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

По его словам, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.

«Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — отчитался глава государства.

Вероятно, речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, экснардепе от ОПЗЖ Олеге Цареве и танцовщике балета Сергее Полунине. Об этом сообщают источники телемарафона.

Ранее 18-летний теннисист Дмитрий Широкий, родом из Донецка, получил российское гражданство.

Спортсмен занимает 1617 место в рейтинге ATP. Это система подсчета достижений спортсменов, которая используется Ассоциацией теннисистов-профессионалов и обновляется еженедельно.

Примечательно, что ранее Дмитрий Широкий на официальных сайтах ITF и ATP был отмечен как украинский игрок — Dmytro Shirokyi. Сейчас ситуация изменилась: напротив его фамилии уже появилось белое знамя, что означает представительство России. Более того, теперь его имя и фамилия прописывают российской транслитерацией — Dmitrii Shirokii.