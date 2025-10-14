- Дата публикации
Зеленский лишил украинского гражданства ряд должностных лиц
Зеленский лишил гражданства Украины троих чиновников.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о ряде должностных лиц, имеющих паспорт РФ. Так, они лишены украинского гражданства.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
По его словам, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых, приграничных регионах и на юге нашего государства.
«Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — отчитался глава государства.
Вероятно, речь идет о мэре Одессы Геннадии Труханове, экснардепе от ОПЗЖ Олеге Цареве и танцовщике балета Сергее Полунине. Об этом сообщают источники телемарафона.
Ранее 18-летний теннисист Дмитрий Широкий, родом из Донецка, получил российское гражданство.
Спортсмен занимает 1617 место в рейтинге ATP. Это система подсчета достижений спортсменов, которая используется Ассоциацией теннисистов-профессионалов и обновляется еженедельно.
Примечательно, что ранее Дмитрий Широкий на официальных сайтах ITF и ATP был отмечен как украинский игрок — Dmytro Shirokyi. Сейчас ситуация изменилась: напротив его фамилии уже появилось белое знамя, что означает представительство России. Более того, теперь его имя и фамилия прописывают российской транслитерацией — Dmitrii Shirokii.