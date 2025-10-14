Победительница "Битвы экстрасенсов" предсказала перемирие между РФ и Украиной: когда это произойдет

Яна Пасынкова

Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предсказала, что во время Олимпиады-2026 действительно возможно частичное перемирие в войне России и Украины.

Об этом она заявила на своем ютуб-канале.

Яна Пасынкова отметила, что даже если перемирие будет, то не везде. Таролог добавила, что это никто не будет контролировать.

«Оно возможно на некоторых территориях, его невозможно контролировать везде и оно не будет контролируемое. Где-то будет действительно тихо, а где-то — нет», — сказала Яна Пасынкова.

