Над Польшей кружили неизвестные дроны во время учений НАТО: войска потеряли связь

Дрон / © Associated Press

В Польше во время учений НАТО Falcon Autumn нидерландские военные заметили несколько подозрительных беспилотников, происхождение которых сейчас выясняется.

Об этом сообщает NOS.

По словам представителя Минобороны Нидерландов, неизвестные дроны были замечены во время развертывания лагеря на одном из аэродромов вблизи польского города. Одновременно военные столкнулись с перебоями в связи.

На момент инцидента у солдат не было средств противодействия беспилотникам, поэтому необходимое оборудование срочно доставили из Нидерландов после происшествия.

«Непосредственной угрозы не было. Мы находились достаточно далеко от российской границы. Мы сразу это осознали и быстро адаптировались», — отметил бригадный генерал Франк Грандиа.

Руководство миссии пока не располагает информацией, кто именно мог стоять за появлением беспилотников и сбоями в связи.

«Мы осознаем, что есть стороны, которые внимательно наблюдают за нашими действиями и интересуются учениями», — добавил Грандиа.

Несмотря на инцидент, учения не отменили — организаторы лишь частично изменили их формат с усиленными мерами безопасности.

После нескольких часов дроны исчезли из поля зрения, и учения продолжили в обычном режиме.

Добавим, что участие в масштабных маневрах Falcon Autumn принимают войска из Польши, США, Нидерландов и других союзников.

Напомним, 8 октября неизвестный беспилотник залетел в зону безопасности стратегически важной базы НАТО в Гайленкирхене (Германия), где базируются разведывательные самолеты Awacs. Дрон пролетел над взлетной полосой на небольшой высоте, что вызвало немедленное объявление тревоги. Ни БпЛА, ни его оператора найти не удалось.