Труханов мог получить российский паспорт перед полномасштабным вторжением - блогер

Информацию предоставил Стерненко.
У городского головы Одессы Геннадия Труханова, по информации волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко, есть российское гражданство.
Он опубликовал эти данные в своем телеграмм-канале.
По его словам, Труханов мог оформить российскую банковскую карту еще до начала полномасштабного вторжения, в том числе 9 февраля 2022 года. По словам Стерненко, информация о паспорте, прописке и дате его выдачи, полученная из российских баз данных, совпадает со сведениями, ранее обнародованными украинскими журналистами.
Напомним, президент рассказывал о двойном гражданстве, возможно ли оно.
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