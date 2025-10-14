Опять в прозрачном платье: актриса Миа Гот сверкнула трусами на красной дорожке

Миа Гот / © Associated Press

31-летняя британская актриса Миа Гот вышла на красную дорожку Лондонского кинофестиваля. В рамках этого мероприятия публике презентовали фильм «Франкенштейн», в котором она сыграла вместе с Джейкобом Элорди и звездой «Дюны» Оскаром Айзеком.

Миа Гот / © Associated Press

Миа надела для своего появления длинное вечернее платье от Conner Ives из нежного полупрозрачного шифона. Оно было выполнено в серо-синем цвете, имело асимметричное вырез горловины, приталенный силуэт, а также обнаженную спину и вырезы по бокам.

Поскольку ткань платья была прозрачной, что из-под него просвечивались трусы, а вот в зоне лифа платье было закрыто. Образ Миа дополнила лаконичными черными босоножками от Aquazzura и украшениями от Tiffany & Co., а ее волосы были уложены в высокую прическу.

Миа Гот / © Associated Press

Несколькими днями ранее Миа продемонстрировала еще один смелый наряд, но из дебютной коллекции дизайнера Джонатана Андерсона для бренда Dior — полностью прозрачное кружевное платье свободного фасона.