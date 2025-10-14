Сергей Полунин / © Associated Press

Танцора балета Сергея Полунина, который давно известен своими пророссийскими взглядами и поддержкой путина, лишили гражданства Украины.

Об этом сообщает издание Oboz.ua со ссылкой на собственные источники. Президент Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ. Таким образом танцор поплатился за антиукраинскую позицию и поддержку захватнической политики страны-агрессора России.

Отметим, Сергей Полунин, который родом из Херсона, уже давно славится своими пророссийскими взглядами. Артист яро поддерживает политику кремлевского диктатора путина. Конечно же, он выступил за аннексию Крыма и войну на востоке Украины. В 2018 году танцор вообще получил российский паспорт. Более того, Полунин, чтобы показать приверженность путину, даже набил татуировку с его лицом.

Полномасштабная война и зверства оккупантов на территории Украины не изменили позиции танцора. Он и в дальнейшем поддерживал захватчиков и оставался в России. Но весной этого года Полунин, очевидно, решил, что РФ лучше любить за ее пределами. Танцор выехал из страны-агрессора и якобы поселился в Израиле.