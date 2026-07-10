Удары по России дают результат: Зеленский заявил, что ближайшее окружение Путина готово к миру

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенные Киевом шаги по завершению войны находят поддержку не только среди международных партнеров, но и среди ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина. В Москве все больше понимают, что альтернативы мирному урегулированию просто не существует.

Об этом говорится в вечернем обращении президента в пятницу, 10 июля.

Дальнобойные санкции и бензиновый кризис

По словам главы государства, украинские силы обороны продолжают успешно реализовывать стратегию ударов по объектам Российской Федерации. В результате этих точных атак российский бензиновый кризис стремительно углубляется, что является справедливым ответом на нежелание Кремля прекращать боевые действия.

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Сегодня наши дальнобойные удары достигли нескольких регионов самой России, а также объектов на временно оккупированной территории Украины. Я благодарю наших воинов за меткость», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Усиление атак по территории агрессора

Президент также высоко оценил текущую операцию Службы безопасности Украины по применению так называемых дальнобойных санкций. Он анонсировал дальнейшее масштабирование этих действий, чтобы украинские защитники могли более эффективно уничтожать военные цели.

«Будем это направление еще усиливать: у наших воинов должно быть гораздо больше возможностей добиваться российских окупантов именно там, откуда они в Украину несут войну, — на территории России», — подытожил лидер страны.

Напомним, Украина нашла способ ослабить Россию . Российское общество стало ощущать, что война оказывает непосредственное влияние на его повседневную жизнь. Дальнобойные удары по территории России напрямую ограничивают способность государства-агрессорки продолжать войну против Украины.

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