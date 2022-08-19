Украина получит 22 машины на нужды ВСУ

Они были приобретены за деньги, пожертвованные журналистом и телеведущим Дмитрием Комаровым и украинским бизнесменом Борисом Емцевым.

Конвой из 22 машин для ВСУ вчера отправился из Юрмалы в горячие точки Украины.

Об этом сообщает латвийский телеканал LTV7.

Отправку организует общество украинско-латвийской дружбы, которое занимается помощью нашей страны с 2014 года.

Автомобили были приобретены за деньги, пожертвованные журналистом на мадровник Дмитрий Комаров и украинский бизнесмен Борис Емцев. Машины будут доставлены украинским водителям. Один из них – брат Дмитрия Комарова, который уже второй раз с начала войны перевозит из Латвии в Украину машины на нужды ВСУ.