Україна отримає 22 машини на потреби ЗСУ

Вони були придбані за гроші, які пожертвували журналіст та телеведучий Дмитро Комаров та український бізнесмен Борис Ємцев.

Конвой з 22 машин для ЗСУ вчора вирушив з Юрмали до гарячих точок України.

Про це повідомляє латвійський телеканал LTV7.

Відправлення організує товариство українсько-латвійської дружби, яке опікується допомогою нашій країні з 2014 року.

Автівки були придбані за гроші, які пожертвував журналіст на мадрівник Дмитро Комаров та український бізнесмен Борис Емцев. Машини доставлять українські водії. Один із них - брат Дмитра Комарова, який вже вдруге з початку війни перевозить із Латвії до України машини на потреби ЗСУ.