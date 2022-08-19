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Україна отримає 22 машини на потреби ЗСУ

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Україна отримає 22 машини на потреби ЗСУ

Вони були придбані за гроші, які пожертвували журналіст та телеведучий Дмитро Комаров та український бізнесмен Борис Ємцев.

Конвой з 22 машин для ЗСУ вчора вирушив з Юрмали до гарячих точок України.

Про це повідомляє латвійський телеканал LTV7.

Відправлення організує товариство українсько-латвійської дружби, яке опікується допомогою нашій країні з 2014 року. 

Автівки були придбані за гроші, які пожертвував журналіст на мадрівник Дмитро Комаров та український бізнесмен Борис Емцев. Машини доставлять українські водії. Один із них - брат Дмитра Комарова, який вже вдруге з початку війни перевозить із Латвії до України машини на потреби ЗСУ.

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