Украинцев могут обязать делиться наследством с государством: что изменится

Родственникам умерших, которых при жизни содержали органы опеки, придется возместить бюджетные средства.
Минсоцполитики инициирует внесение очередных изменений в правила вступления в наследство. В частности, предложено разработать механизм компенсации средств, которые государство потратило на содержание пожилых граждан в органах опеки.
Об этом пишут "Факты".
Таким образом, родственникам умерших после смерти придется возместить бюджетные средства.
В то же время, по данным UBR, документ вызвал неоднозначную реакцию в юридической среде.
По мнению адвоката Ростислава Кравца, фактически авторы предложений "устанавливают заранее вину лиц и пытаются снять ответственность государства за выполнение тех обязательств, которые она должна выполнять".
Юристы указали также на жесткое установление сроков, в течение которых наследник может заявить о своих правах, — по их мнению, отстранение из-за пропуска сроков наследника от имущества государство упрощает взятие "бесхозного" имущества на баланс.
На руку государству играет и действующая судебная практика, восстановить срок принятия наследства по которой крайне сложно.
"Нужны серьезные причины. Даже отсутствие в стране или проживания за границей большинство судей не признают таковой", — сетует адвокат.
Чтобы не пропустить сроки, особенно во время карантина, он советует сразу обращаться к нотариусу в случае возникновения дела о наследстве.
"Подать соответствующее письмо в нотариальную контору с заявлением о том, что вы планируете взять это наследство. А в дальнейшем уже предоставить все документы", — посоветовал он.
Напомним, в Киевской области 19-летний парень заказал убийство отца, чтобы получить наследство.