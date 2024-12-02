Упала с недостроя: на Полтавщине разбилась насмерть девушка

Полиция устанавливает все причины и обстоятельства трагедии.

В Миргороде 20-летняя девушка погибла, упав с недостроенного сооружения.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что девушка упала с 9-го этажа недостроя. От полученных травм она скончалась на месте.

По этому факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Миргородской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, во Львовской области произошло трагическое ДТП. 19-летняя девушка каталась на капоте автомобиля "ВАЗ", которым управлял ее нетрезвый знакомый. Во время движения автомобиля девушка упала на дорогу, получила травму головы и скончалась. Водитель скрылся с места аварии.

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