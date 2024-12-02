Впала з недобудови: на Полтавщині розбилася на смерть дівчина

У Миргороді 20-річна дівчина загинула, впавши з недобудованої споруди.

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що дівчина впала з 9-го поверху недобудови. Від зазнаних травм вона померла на місці.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює всі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, на Львівщині сталася трагічна ДТП. 19-річна дівчина каталась на капоті автомобіля "ВАЗ", яким керував її нетверезий знайомий. Під час руху автомобіля дівчина впала на дорогу, дістала травму голови та померла. Водій втік з місця аварії.

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