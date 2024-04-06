В 2023 году ДТЭК уплатил более 40 млрд грн налогов

За время полномасштабного вторжения компанией инвестировано более 1 млрд. долларов.

В течение 2023 года Группа ДТЭК Рината Ахметова уплатила 40,2 млрд гривен в госбюджет. Эта сумма включает в себя налоги и сборы.

Об этом говорится в сообщении компании.

"40,2 млрд гривен – такую сумму налогов и сборов группа ДТЭК уплатила в госбюджет за 2023 год", – говорится в нем.

Отмечается, что за время полномасштабной войны ДТЭК инвестировал в Украине 1 млрд долларов в электросети, ремонты и восстановления электростанций, строительство новых мощностей, а также постоянную добычу угля, нефти и газа.

В 2023 году компания запустила в работу I очередь Тилигульской ВЭС – первой в мире ветровой электростанции, построенной во время войны, всего в 100 км от линии фронта, отмечается в сообщении.

Напомним, в результате массированных комбинированных атак 22 и 29 марта ДТЭК потерял 80% своих генерирующих мощностей.

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