Джамала показала, как ее старший сын отпраздновал день рождения в садике

На днях Эмиру-Рахману исполнилось шесть лет.
Украинская певица Джамала поделилась, как ее сын отпраздновал свое 6-летие в детском саду.
Так, на праздник Эмира-Рахмана пришло много друзей. А звездная мама тем временем позаботилась о появлении на вечеринке сказочных персонажей из его любимого мультика. Так, аниматоры организовали детям настоящий праздник с конкурсами и призами. В частности, именинник сначала превратился в Капитана Америку, а затем примерил образ Халка. Кроме того, друзей Эмира-Рахмана развлекал и Человек-паук.
Также для лучшей атмосферы в садике специально задекорировали помещение в соответствующем стиле.
"Добавлю ми-ми-ми контента, как Эмира день рождения праздновали в садике", - написала Джамала.
Отметим, сын артистки отпраздновал день рождения 27 марта. В тот же день звездная мама посвятила Эмиру-Рахману пост и адресовала ему теплые слова.
Напомним, Джамала вместе со своим мужем, бизнесменом Бекиром Сулеймановым, кроме Эмира-Рахмана также воспитывает трехлетнего Селима-Гирая. А в этом году семья певицы станет многодетной, ведь Джамала в третий раз беременна. Недавно исполнительница рассекретила, в какой стране она будет рожать и будут ли роды партнерскими.
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