В Бердянске турфирма продавала "липовые" справки о ПЦР-тестировании

Собственнице фирмы уже объявили подозрение.
В Бердянске турфирма продавала поддельные справки о ПЦР-тестировании.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 ноября.
Отмечается, что во время обыска в агентстве следователи обнаружили сразу пять бланков с заранее проставленной датой и паспортными данными людей, которые должны были уехать за границу в ближайшие дни.
Собственнице турфирмы уже объявили подозрение. Правоохранители проводят экспертизу справок, чтобы выяснить подлинность документов – изготовляли их "кустарно" или действительно покупали в лаборатории за деньги. Сообщников туристического агентства устанавливают. Будут отвечать не только продавцы "фальшивок", но и те, кто их заказывал.
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