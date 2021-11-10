В Бердянске турфирма продавала "липовые" справки о ПЦР-тестировании

Собственнице фирмы уже объявили подозрение.

В Бердянске турфирма продавала поддельные справки о ПЦР-тестировании.

Также читайте В аэропорту "Борисполь" у 11 человек обнаружены поддельные документы о вакцинации

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 ноября.



Отмечается, что во время обыска в агентстве следователи обнаружили сразу пять бланков с заранее проставленной датой и паспортными данными людей, которые должны были уехать за границу в ближайшие дни.

Собственнице турфирмы уже объявили подозрение. Правоохранители проводят экспертизу справок, чтобы выяснить подлинность документов – изготовляли их "кустарно" или действительно покупали в лаборатории за деньги. Сообщников туристического агентства устанавливают. Будут отвечать не только продавцы "фальшивок", но и те, кто их заказывал.

Читайте также:

В Бердянске турфирма продавала подробные справки о ПЦР-тестировании | Новости Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку