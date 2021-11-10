У Бердянську турфірма продавала "липові" довідки про ПЛР-тестування

Власниці фірми вже оголосили підозру.
У Бердянську турфірма продавала підроблені довідки про ПЛР-тестування.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 листопада.
Зазначається, що під час обшуку в агенції слідчі виявили одразу п'ять бланків із заздалегідь проставленою датою та паспортними даними людей, які мали поїхати за кордон найближчими днями.
Власниці турфірми вже оголосили підозру. Наразі правоохоронці проводять експертизу довідок, аби з'ясувати автентичність документів – виготовляли їх "кустарно" чи справді купували у лабораторії за гроші. Спільників туристичної агенції встановлюють. Відповідатимуть не лише продавці "фальшивок", але й ті, хто їх замовляв.
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