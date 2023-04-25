В Буче произошла авария с участием поезда: есть пострадавшие

В Буче 48-летняя женщина и 41-летний мужчина трамировались на железнодорожном пути во время движения электропоезда.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Поезд подъезжал к городской станции. Как установили полицейские Бучанского управления полиции Киевской области, 48-летняя женщина и 41-летний мужчина находились вблизи пути", — говорится в сообщении.

Люди пытались спрятаться под блоки перрона, но машинист увидел их и применил звуковой сигнал с экстреннім торможением. Но поезд все же задел вагонами граждан. Медики доставили обоих пострадавших с разными травмами в больницу.

Ранее мы сообщали, что в Буче два человека одновременно попали под встречные поезда. Мужчина погиб на месте, а женщину медики доставили в больницу.

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