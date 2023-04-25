Астрологический прогноз на 25 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к работе над крупными проектами, взамен лучше сосредоточиться на небольших делах – как профессионального, так и бытового свойства. Можно думать над тем, какими будут будущие решения, но не принимать их.

Символ дня: облака.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: синий, фиолетовый, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, длятся недолго, но оставлять их без внимания нельзя – в таком случае велик риск серьезных осложнений.

Питание дня: можно употреблять вредные продукты, но – в минимальных количествах.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, подкармливать и поливать растения.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии – приворотов и заговоров.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но о них никому нельзя рассказывать.

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать и давать: считается, что вместе с вещью можно отдать другому человеку и часть своей удачи.

Цитата дня: "Путник, поднявшись на крутую гору, с великим удовольствием отдыхает на ее вершине. А будет ли он счастлив, если его заставят отдыхать вечно?" (Стендаль).

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