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Астрологический прогноз на 25 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
109
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 25 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит приступать к работе над крупными проектами, взамен лучше сосредоточиться на небольших делах – как профессионального, так и бытового свойства. Можно думать над тем, какими будут будущие решения, но не принимать их. 

Символ дня: облака. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий, фиолетовый, васильковый, сапфировый. 

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин. 

За какую часть тела отвечает: верхние дыхательные пути. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, длятся недолго, но оставлять их без внимания нельзя – в таком случае велик риск серьезных осложнений. 

Питание дня: можно употреблять вредные продукты, но – в минимальных количествах. 

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно. 

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, подкармливать и поливать растения. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии – приворотов и заговоров. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но о них никому нельзя рассказывать. 

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать и давать: считается, что вместе с вещью можно отдать другому человеку и часть своей удачи. 

Цитата дня: "Путник, поднявшись на крутую гору, с великим удовольствием отдыхает на ее вершине. А будет ли он счастлив, если его заставят отдыхать вечно?" (Стендаль). 

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Дата публикации
Просмотры
109
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