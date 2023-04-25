В Пентагоне назвали сроки передачи танков Abrams для ВСУ

Сначала передадут танки для тренировок, а затем и модернизированные версии для боевых действий.

В Министерстве обороны США заявили, что танки М1 Abrams для ВСУ планируют передать до конца 2023 года.

Об этом сообщил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге.

В то же время, он заявил, что вскоре Соединенные Штаты планируют доставить в Германию танки Abrams для обучения украинских военных. Они будут несколько отличаться от основных, которые предназначены для использования непосредственно на фронте.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории страны могут организовать производство боеприпасов для американских танков Abrams, которые впоследствии ВСУ будут использовать в бою.

Также мы сообщали, что в ближайшие недели американские инструкторы начнут учить украинцев использовать и обслуживать танки Abrams. Учеба будет длиться около десяти месяцев.

США и Германия дадут "Abrams" и "Leopard 2" Украине - ВСУ начинают обучение

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