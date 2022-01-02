В Черкасской области прорвало плотину: что делают спасатели

С места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров.
В Золотоношском районе, в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной общины Черкасской области, произошло частичное разрушение нижней части шлюза плотины на реке Золотоношка.
Об этом сообщает полиция Черкасской области.
С места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров.
Угрозы подтопления домовладений и огородов нет.
В селах Ковтуны, Мицелевка, Антиповка, которые находятся ниже течения реки Золотоношка, выставлены посты для контроля уровня воды в реке. Произведено уведомление местных жителей.
Сейчас на месте происшествия проводятся мероприятия по укреплению плотины бетонными плитами. Ситуация контролируется.
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