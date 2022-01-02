В Черкасской области прорвало плотину: что делают спасатели

С места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров.

В Золотоношском районе, в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной общины Черкасской области, произошло частичное разрушение нижней части шлюза плотины на реке Золотоношка.

Об этом сообщает полиция Черкасской области.

С места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров.

Угрозы подтопления домовладений и огородов нет.

В селах Ковтуны, Мицелевка, Антиповка, которые находятся ниже течения реки Золотоношка, выставлены посты для контроля уровня воды в реке. Произведено уведомление местных жителей.

Сейчас на месте происшествия проводятся мероприятия по укреплению плотины бетонными плитами. Ситуация контролируется.

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