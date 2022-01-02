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На Черкащині прорвало греблю: що роблять рятувальники

На Черкащині прорвало греблю: що роблять рятувальники

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На Черкащині прорвало греблю: що роблять рятувальники

facebook.com/cherkasypolice

З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів. 

В Золотоніському районі, у селі Маркизівка Новодмитрівської територіальної громади, що на Черкащині, відбулось часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка.

Про це інформує поліція Черкаської області. 

З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів. 

Загрози підтоплення домоволодінь та городів населення немає. 

В селах Ковтуни, Мицелівка, Антипівка, які розташовані нижче за течією річки Золотоношка, виставлено пости для контролю рівня води у річці. Проведено оповіщення місцевих жителів. 

Зараз на місці події проводяться заходи для укріплення греблі бетонними плитами. Ситуація контрольована. 

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