На Черкащині прорвало греблю: що роблять рятувальники

З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів.

В Золотоніському районі, у селі Маркизівка Новодмитрівської територіальної громади, що на Черкащині, відбулось часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка.

Про це інформує поліція Черкаської області.

З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів.

Загрози підтоплення домоволодінь та городів населення немає.

В селах Ковтуни, Мицелівка, Антипівка, які розташовані нижче за течією річки Золотоношка, виставлено пости для контролю рівня води у річці. Проведено оповіщення місцевих жителів.

Зараз на місці події проводяться заходи для укріплення греблі бетонними плитами. Ситуація контрольована.

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