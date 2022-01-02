На Черкащині прорвало греблю: що роблять рятувальники

З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів.
В Золотоніському районі, у селі Маркизівка Новодмитрівської територіальної громади, що на Черкащині, відбулось часткове руйнування нижньої частини шлюзу греблі на річці Золотоношка.
Про це інформує поліція Черкаської області.
З місця руйнування виходить потік води шириною близько 4 метрів та глибиною близько 30 сантиметрів.
Загрози підтоплення домоволодінь та городів населення немає.
В селах Ковтуни, Мицелівка, Антипівка, які розташовані нижче за течією річки Золотоношка, виставлено пости для контролю рівня води у річці. Проведено оповіщення місцевих жителів.
Зараз на місці події проводяться заходи для укріплення греблі бетонними плитами. Ситуація контрольована.
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