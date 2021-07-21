В Китае из-за наводнения разрушена плотина: в регионе объявлена чрезвычайная ситуация

Военные и сотрудники пожарной службы участвуют в спасательных операциях.
В Китае продолжается атака стихии: плотина рядом с городом Чжэнчжоу в провинции Хэнань разрушена в результате наводнения.
Об этом информирует CGTN.
JUST IN: The Chinese army warned that a dam in the center of China “could collapse at any time” after being severely damaged in torrential storms https://t.co/gxsyFRIrqq— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021
Тем временем агентство Синьхуа заявило, что метеорологические бюро провинции Хэнань и Чжэнчжоу повысили уровень реагирования на чрезвычайные ситуации при метеорологических бедствиях до первого уровня.
Напомним, что в Чжэнчжоу затопило метро, спасатели эвакуировали заблокированных пассажиров. Метро в городе Чжэнчжоу в Китае в результате наводнения выглядит так: пассажиры, стоящие по шею в мутной воде, и мощные потоки воды на станциях и тоннелях.
Более 6 тысяч военных и сотрудников пожарной службы участвуют в спасательных операциях. Аэропорт Чжэнчжоу временно отменил прием рейсов.
Напомним, количество погибших в результате мощных наводнений в Германии и Бельгии превысило 170.
Спасатели продолжают поиски сотен людей, которые считаются пропавшими без вести. Немецкая метеорологическая служба DWD сообщила, что предупреждала о непогоде местную власть, которая должна была нести ответственность за организацию любой необходимой эвакуации.
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