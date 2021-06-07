В Черновцах двое полицейских получили выговоры за то, что надели наручники на дедушку

Если патрульные еще раз сделают что-то подобное, их уволят.

В Черновцах двое патрульных получили наказание за то, что надели наручники на пенсионера, который ругался матом. Правоохранители получили выговоры.

По это сообщает "Суспільне".

Инцидент произошел летом прошлого года. Двое патрульных одели наручники на пенсионера из-за того, что он продавал с тротуара и нецензурно выражался. На него составили админпротоколы за нарушения карантина, мелкое хулиганство и неповиновение требованиям полицейских.

Относительно действий правоохранителей провели служебное расследование и обнаружили, что патрульные нарушили правила этического поведения. За это они получили строгие выговоры, которые предусматривают лишение премий и других поощрений.

В то же время расследования ГБР относительно действий правоохранителей продолжается. Патрульных подозревают в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием. Наказание предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Чернигове полицейские, прибывшие по вызову о домашнем насилии, применили табельное оружие против человека, то от полученных ранений скончался.

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