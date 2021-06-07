У Чернівцях двоє правоохоронців отримали догани через те, що надягли кайданки на дідуся

Якщо патрульні ще раз зроблять щось подібне, їх звільнять.

У Чернівцях двоє патрульних отримали покарання за те, що надягли кайданки на пенсіонера, який лаявся. Правоохоронці отримали догани.

По це повідомляє "Суспільне".

Інцидент стався влітку минулого року. Двоє патрульних одягли кайданки на пенсіонера через те, що він продавав з тротуару та нецензурно висловлювався. На нього склали адмінпротоколи через порушення карантину, дрібне хуліганство та непокору вимогам поліцейських.

Стосовно дій правоохоронців провели службове розслідування і виявили, що патрульні порушили правила етичної поведінки. За це вони отримали суворі догани, які передбачають позбавлення премій та інших заохочень.

Водночас розслідування ДБР щодо дій правоохоронців триває. Патрульних підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством. Покарання передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Чернігові поліцейські, які прибули за викликом про домашнє насилля, застосували табельну зброю проти чоловіка, той від отриманих поранень помер.

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