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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

В Днепре трагически погиб 4-летний ребенок: что произошло

С начала этого года на водоемах в Украине погибло уже 42 ребенка.

пляж

Пляж. Иллюстративное изображение / © Pixabay

В четверг, 17 июля, ужасная трагедия произошла в Новокодакском районе города Днепра. На одном из местных прудов утонул маленький ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В сообщении говорится, что тело 4-летнего ребенка из воды достали местные жители. Спасателей не вызывали - было уже поздно.

В ГСЧС отметили, что это лишь один из нескольких трагических случаев на воде за минувшие сутки. Всего в разных регионах погибли 7 человек.

По статистике спасателей, с начала года на водоемах Украины уже погибли 470 человек, из них - 42 детей.

В ГСЧС отметили, что количество погибших во время отдыха на водоемах увеличивается, и призвали взрослых не оставлять детей без присмотра.

Напомним, ранее на Полтавщине 6-летний мальчик погиб, упав в бассейн на территории одного из аквапарков.

Дата публикации
Количество просмотров
102
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