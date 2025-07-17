В Днепре трагически погиб 4-летний ребенок: что произошло

Пляж. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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В четверг, 17 июля, ужасная трагедия произошла в Новокодакском районе города Днепра. На одном из местных прудов утонул маленький ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС.

В сообщении говорится, что тело 4-летнего ребенка из воды достали местные жители. Спасателей не вызывали - было уже поздно.

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В ГСЧС отметили, что это лишь один из нескольких трагических случаев на воде за минувшие сутки. Всего в разных регионах погибли 7 человек.

По статистике спасателей, с начала года на водоемах Украины уже погибли 470 человек, из них - 42 детей.

В ГСЧС отметили, что количество погибших во время отдыха на водоемах увеличивается, и призвали взрослых не оставлять детей без присмотра.

Напомним, ранее на Полтавщине 6-летний мальчик погиб, упав в бассейн на территории одного из аквапарков.

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