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- Украина
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В Днепре трагически погиб 4-летний ребенок: что произошло
С начала этого года на водоемах в Украине погибло уже 42 ребенка.
В четверг, 17 июля, ужасная трагедия произошла в Новокодакском районе города Днепра. На одном из местных прудов утонул маленький ребенок.
Об этом сообщили в ГСЧС.
В сообщении говорится, что тело 4-летнего ребенка из воды достали местные жители. Спасателей не вызывали - было уже поздно.
В ГСЧС отметили, что это лишь один из нескольких трагических случаев на воде за минувшие сутки. Всего в разных регионах погибли 7 человек.
По статистике спасателей, с начала года на водоемах Украины уже погибли 470 человек, из них - 42 детей.
В ГСЧС отметили, что количество погибших во время отдыха на водоемах увеличивается, и призвали взрослых не оставлять детей без присмотра.
Напомним, ранее на Полтавщине 6-летний мальчик погиб, упав в бассейн на территории одного из аквапарков.