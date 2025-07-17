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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
160
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1 хв

У Дніпрі трагічно загинула 4-річна дитина: що сталося

Від початаку цього року на водоймах в Україні загинуло вже 42 дитини.

пляж

Пляж. Ілюстративне зображення / © Pixabay

У четвер, 17 липня, жахлива трагедія сталася у Новокодацькому районі міста Дніпра. На одному із місцевих ставків потонула маленька дитина.

Про це повідомили в ДСНС.

У повідомленні йдеться, що тіло 4-річної дитини з води дістали місцеві жителі. Рятувальників не викликали — було вже пізно.

У ДСНС наголосили, що це лише один із кількох трагічних випадків на воді за минулу добу. Загалом в різних регіонах загинуло 7 людей.

За статистикою рятувальників, від початку року на водоймах України вже загинули 470 людей, з них — 42 дітей.

У ДСНС зазначили, що кількість загиблих під час відпочинку на водоймах збільшується, і закликали дорослих не залишати дітей без нагляду.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині 6-річний хлопчик загинув, впавши у басейн на території одного з аквапарків.

Дата публікації
Кількість переглядів
160
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