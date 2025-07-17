Трамп і Зеленський готують "мегаугоду" : про що йдеться

Президенти США та України розглядаюь можливість обміну зброєю / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що він обговорює зі своїм американським колегою Дональдом Трампом потенційну «мегаугоду», за якою Сполучені Штати купуватимуть перевірені в боях українські безпілотники. Натомість Київ зобов’яжеться закуповувати значну кількість американського озброєння.

Про це пише New Yourk Post.

Навіщо США українські дрони

За словами Зеленського, останні переговори з Трампом були зосереджені на цій проривній угоді, яка має на меті підтримати повітряні технології обох країн. Україна готова поділитися всім досвідом, набутим за роки війни з Росією. Ця угода може стати трансформаційною для збройних сил та національної безпеки США, оскільки офіційні особи та експерти з БпЛА попереджають, що наразі американські технології значно відстають від російських і китайських, а американські солдати не навчені вести бойові дії з використанням дронів та засобів РЕБ.

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«Американці потребують цих технологій, і вам потрібно мати її у своєму арсеналі. Я думаю, що це справді мегаугода, безпрограшний варіант, як кажуть», — сказав Зеленський.

Він додав, що новітні українські дрони здатні оминати російську ППО, знищувати важкі бомбардувальники та завдавати ударів на відстані понад 100 км від державного кордону України.

Уроки війни та майбутні кроки

Війна дронів стала ключовим методом ведення бойових дій в Україні. Зеленський зауважив, що саме використання дронів надало можливість Україні понад три роки протистояти російській агресії. Президент запропонував поділитися всім набутим досвідом з США та іншими європейськими партнерами, такими як Данія, Норвегія та Німеччина.

Водночас експерти та чиновники б’ють на сполох щодо «сліпої плями» Америки у сфері безпілотних технологій та тактики війни дронів.

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Трент Еменекер, керівник проекту в інноваційному підрозділі Пентагону, зазначив: «Якщо б нам довелося йти на війну завтра, чи маємо ми те, що нам потрібно? Ні».

Ці проблеми були виявлені на чотириденному випробувальному таборі на Алясці, де солдати не змогли протистояти прототипам дронів.

Потенційна «мегаугода» також збігається з новим розпорядженням міністра оборони США Піта Гегсета «зменшити бюрократію» у виробництві американських дронів. Він підкреслив необхідність для США не відставати, оскільки виробництво військових безпілотників стрімко зростає у всьому світі. Гегсет зробив свою заяву у відеоролику, в якому були представлені дрони, вироблені Neros, каліфорнійським стартапом, який тестував та розробляв свої технології в Україні.

Нагадаємо, Зеленський оголосив про нові міжнародні угоди, що передбачають виготовлення дронів і зброї. Президент розповів, які країни допомагатимуть Україні.

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