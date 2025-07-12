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Трагедія на Полтавщині: 6-річна дитина втонула в аквапарку
Смертельний інцидент стався у басейні полтавського аквапарку — слідство встановлює обставини.
У Полтаві сталася трагедія — 6-річний хлопчик загинув, впавши у басейн на території одного з аквапарків у селі Супрунівка.
Про це повідомили у поліції Полтавщини 12 липня.
Близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що дитина потрапила у воду без нагляду.
«Без свідомості його дістали із води. Медики провели реанімаційні заходи але врятувати дитину не вдалося», — йдеться в повідомленні.
Поліція проводить перевірку обставин інциденту. Наразі вирішується питання щодо внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчо-оперативна група з’ясовує всі деталі події: як дитина опинилася без нагляду та що саме призвело до фатального падіння у воду.
Нагадаємо, у Чорноморську загинула дитина, яка у день свого народження приїхала з родиною на відпочинок із Києва. Батьки на хвилину залишили її без нагляду у басейні.