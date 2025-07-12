Трагедія на Полтавщині: 6-річна дитина втонула в аквапарку

Басейн / © pixabay.com

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У Полтаві сталася трагедія — 6-річний хлопчик загинув, впавши у басейн на території одного з аквапарків у селі Супрунівка.

Про це повідомили у поліції Полтавщини 12 липня.

Близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що дитина потрапила у воду без нагляду.

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«Без свідомості його дістали із води. Медики провели реанімаційні заходи але врятувати дитину не вдалося», — йдеться в повідомленні.

Поліція проводить перевірку обставин інциденту. Наразі вирішується питання щодо внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчо-оперативна група з’ясовує всі деталі події: як дитина опинилася без нагляду та що саме призвело до фатального падіння у воду.

Нагадаємо, у Чорноморську загинула дитина, яка у день свого народження приїхала з родиною на відпочинок із Києва. Батьки на хвилину залишили її без нагляду у басейні.

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