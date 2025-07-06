На Харьковщине дрон РФ атаковал автомобиль с семьей: погиб мальчик

Вражеские дроны охотятся на украинцев / © Associated Press

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В Харьковской области в селе Одноробовцы российский дрон попал в автомобиль. В результате удара погиб 8-летний мальчик, а его брат и отец получили ранения. Мать детей получила острую реакцию на стресс.

Об этом пишет «Суспільне».

По данным главы Золочевской громады Виктора Коваленко, трагедия произошла в Одноробовке, которая расположена в восьми километрах от российской границы.

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«Они — жители села Стогнии (рядом с пограничной Одноробовкой — ред.), но еще в начале активной фазы войны переехали, как ВПЛ. В Одноробовку накануне приехали к родственникам. И когда выезжали назад, случилась трагедия», — рассказал Коваленко.

Дрон оккупантов попал в заднюю часть автомобиля, именно туда, где сидели дети. Из-за этого погиб 8-летний мальчик, а его 4-летний брат получил тяжелые ранения.

«Мать сидела впереди, у нее только острая реакция на стресс. А отца тоже посекло, он управлял автомобилем. Всем троим была оказана помощь. Отца и 4-летнего сына отправили в больницу в Харькове», — добавил он.

Отметим, за время полномасштабной войны в Украине погиб 631 ребенок.

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Кроме убийств, за период полномасштабной войны россияне похитили 19500 украинских детей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.