В Днепре в гериатрическом пансионате произошла драка с поножовщиной

В Днепре в гериатрическом пансионате произошла драка с поножовщиной

Подрались двое пенсионеров, а потом один из них ударил своего оппонента ножом.

В Днепре на территории дома престарелых в Приднепровске произошла резня. Во время конфликта двое пенсионеров сначала подрались, а потом один из них подрезал другого.

Об этом сообщает "Днепр областной".

Происшествие произошло вчера, 22 июля. Между двумя подопечными учреждения вспыхнул конфликт, который перерос в драку. В финале 81-летний пьяный мужчина нанес ножевое ранение своему 64-летнему соседу.

Одна из медсестер вызвала на место происшествия правоохранителей и медиков скорой. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №6.

Детали выясняют правоохранители.

Отмечается, что подобные случаи в гериатрическом пансионате уже были — 2 года назад там 65-летний мужчина нанес ножевое ранение в почку 71 — летнему.

Напомним, что жители заведения для пожилых людей в Вертиевке Нежинского района протестовали против ликвидации их учреждения. Некоторые из них в гериатрическом заведении с момента его открытия — уже 18 лет. Это одинокие люди с инвалидностью, которые не могут себя обслуживать.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку