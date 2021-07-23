В России из-за непогоды упал железнодорожный мост

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг.

В России за сильных дождей в Забайкальском крае произошло обрушение железнодорожного моста на перегоне Куенга — Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали.

Об этом в пятницу, 23 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

"23 июля в 09:00 (03:00 по Киеву — Ред.) от оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация о том, что на Транссибирской железной дороге на перегоне Куенга — Укурей, вблизи села Нижняя Куенга Сретенского района Забайкальского края, в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов приостановлено в обоих направлениях ", — говорится в сообщении.

На место выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда №12 сообщением Самара — Владивосток.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг. По последним данным, подтоплены около 650 домов в Чернышевскому и Шилкинському районах. Смыто пять автомобильных мостов.

Напомним:

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