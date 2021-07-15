Под Москвой заметили "пыльного дьявола": видео

Жителей столицы России призвали проявлять осторожность на улицах.

В четверг, 15 июля, в Москве пронеслась гроза с градом и шквальным ветром, а в подмосковном городе Мытищи появился гигантский вихрь, который называют "пыльным дьяволом". Как сообщает РИА "Новости", в МЧС России объявили экстренное предупреждение для жителей российской столицы в связи с непогодой.

Спасатели рекомендуют автомобилистам в Москве снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать маневров и не парковаться возле деревьев, пешеходам — обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Гроза с градом и шквальным ветром налетела на российскую столицу после длительной жары.

Аномальная погода вызвала еще одно необычное для этого региона явление — огромный смерч. Его появление зафиксировали в подмосковном городе Мытищи. Как видно на опубликованных очевидцами кадрах, гигантский вихрь поднялся над промышленной частью города. Разрушений смерч не принес.

В комментарии РИА "Новости" синоптики отметили, что смерч, который был зафиксирован в подмосковных Мытищах иначе называется "пыльным дьяволом".

Напомним, ранее в районе города Черноморск Одесской области в море пронесся смерч. Рядом с вихрем проходило грузовое судно.

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