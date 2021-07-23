Под Запорожьем местных жителей напугала коляску с трупом животного

Владельцы коляски оставили ее прямо на улице.

В Мелитополе Запорожской области поздно вечером, 22 июля, местные жители обнаружили брошенную коляску. Среди игрушек лежал труп ягненка.

Об этом сообщает РИА "Мелитополь".

В Мелитополе неизвестные оставили коляску на перекрестке улиц Украинской и Чкалова у колонки. В коляске местные жители обнаружили сверток. Когда же развернули, увидели в нем труп ягненка.

Кому принадлежала детская коляска и зачем в нее положили труп ягненка, неизвестно. Но жители предполагают, что таким образом владельцы коляски и животного, решили избавиться от ягненка, чтобы не вывозить труп самостоятельно.

Напомним, что в Тернопольской области женщина нашла человеческие останки на собственном дворе. Мастер выкопал траншею глубиной 1,20 см и увидел кости.

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