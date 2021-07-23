Беседы с сексологом: право на сексуальность

Мы начинаем цикл бесед о важной, немного стыдной, но неотъемлемой части человеческой жизни - о сексе.

Говорить о сексе с вами будет Дарья Непочатова, сексолог, психотерапевт, член Секции сексологии и терапии сексуальных расстройств Союза психологов и психотерапевтов Украины, феминистка писательница, соучредительница издательства Creative Women Publishing.

О сексе сказано и написано много. Книг. Статей. Авторских колонок. Блогов. Все темы, казалось бы, раскрыты, и можно получить любую информацию, которая касается человеческой сексуальности. Говорить о сексе больше не табу. Даже когда государство все еще пытается регулировать вопросы сексуального образования и сексуальности, принимая те или иные законы, несколько кликов на смартфоне - и вы имеете доступ ко всему многообразию сексуального мира. Хотите порно? Пожалуйста. Приобрести секс-игрушку? Без проблем. Ищите техники по достижению оргазма? Гугл выдает десятки страниц ссылок. Книги. Статьи. Видео. Тест-драйвы вибраторов. Игры.

Когда мне предложили вести колонку о сексе, я сначала с легкостью согласилась, даже взбудоражилась при мысли о возможности говорить об этом пикантном, многогранном, порой стыдливом, но таком важном аспекте человеческого бытия с вами, но потом замешкалась: что нового я могу сказать? Что я хочу сказать? И решила начать с вами диалог о праве на сексуальность, показать несколько иной ракурс, когда не столько про технику и количество оргазмов, сколько про то, что в своей сложности и многокомпонентности наша сексуальность похожа на конструктор лего — детали одинаковые, повторяющиеся, но у каждого складывается своя конструкция, отличающаяся габаритами, цветами и оттенками, хрупкостью, силой влечения, возбуждения и удовольствия. И именно на эту, свою, уникальную конструкцию, каждый из нас имеет право.

Я работаю сексологом-психотерапевтом в одной из столичных частных клиник, специализирующихся на сексуальном здоровье. В клинику приходят люди, которые испытывают сложности в сексуальной жизни. Что-то не получает: пропало сексуальное влечение, трудности с достижением оргазма, проблемы с эрекцией. Они посещают врача. Сдают анализы. Часто оказывается, что с анализами все в порядке — они здоровы, но почему-то в сексуальной жизни несчастливы. Так они попадают ко мне в кабинет.

Дарья Непочатова, сексолог, психотерапевт

Они садятся в кресло и начинают говорить о сексе: о технике, о том, что получается или не получается, о том, какой перформанс в постели они сами от себя ожидают, а потом наш разговор рано или поздно плавно перетекает к их чувствам и переживаниям.

О том, что хочется любви и близких отношений, а почему-то не получается, "я чувствую себя очень одиноко рядом со своим партнером". О том, что хочется расслабиться и получать сексуальное удовольствие, а вместо этого во время секса в голове крутятся мысли, "что я же толстая в такой позе", "что надо обязательно домыть посуду" или "завтра рано вставать, когда это уже все закончится". О том, что хочется наконец-то влюбиться по-настоящему, как в юности, когда бабочки в животе, а рядом достойных кандидатов нет. О том, что выбираю себе для секса не тех, с кем хочется связать жизнь, но почему-то именно к ним есть страсть, а к тем, с кем действительно комфортно, сексуальное желание не возникает.

Мы говорим про страх быть отверженным, страх того, что в отношениях может быть очень больно, страх измены, страх, что не смогу сексуально удовлетворить любимого человека, страх попробовать что-то новое.

А еще есть стыд. Оооо, в сексуальной сфере так много стыда, особенно в нашей стране. Но есть еще какой-то коллективный бессознательный стыд, связанный с тем, что тема сексуальности, особенно женской, во всем мире очень долго табуировалась и контролировалась. Но о стыде мы говорим редко. О нем стыдно говорить. О нем сложно говорить. Его не сразу разузнаешь. Для этого нужно время и определенный эмоциональный интеллект.

И получается, что, с одной стороны, вот эта доступность информации о сексе формирует некую фантазию о нем, как о чем-то "что правит миром", "приносит невероятное удовольствие и блаженство", "является частью любви", но, по факту, чаще мы чувствуем много напряжения, много боли, много оттенков чувств, которые обычно совсем не про радость, много тревоги. И тогда какая разница, сколько видов женского оргазма существует и как их достигать, если в первую очередь нужно осознать, что наша сексуальность — это очень важно. Что она меняется и развивается в течение жизни. Что секс — это лишь вершина айсберга, то, что можно потрогать, пощупать и понюхать, а все остальное скрыто в глубинах нашей психики, душевных и эмоциональных реакциях, переживаниях и поступках, связанных с проявлением и удовлетворением нашего сексуального влечения.

Моя колонка здесь будет о праве на сексуальность. О позволении себе быть тем, кем ты есть. О позволении себе испытывать удовольствие от того, кто ты есть. Я приглашаю к диалогу. Предлагайте темы, о которых хотелось бы поговорить. Задавайте вопросы, на которые хотели бы получить ответ

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