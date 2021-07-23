Правое легкое МакSим активно разрушает инфекция — врач-пульмонолог

В легких артистки развивается бактериальная инфекция.

Состояние российской певицы МакSим, по словам ее директора, остается стабильно тяжелым.

А врач-пульмонолог детально изучил результаты анализов исполнительницы, которые оказались в распоряжении российских СМИ. По словам специалиста, из улучшения лишь то, что коронавирус отходит на второй план. Однако в легких МакSим развивается бактериальная инфекция.

"Характер изменения в правом легком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией. И скорее даже бактериальной, потому что нарастание жидкости происходит. Во-вторых, увеличение полостей деструкции. Это говорит о разрушении легких. Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое легкое", — отметил врач.

instagram.com/maksimartist

Заметим, что новость о том, что у МакSим проблемы с правым легким, появились в СМИ неделю назад. Отмечалось, что по данным рентгена, правое легкое звезды прекращает работать. Из-за осложнения органа даже не помогает ИВЛ. Тогда представители певицы эту информацию ни опровергли, ни подтвердили.

Напомним, в июне певицу МакSим госпитализировали с острой пневмонией и подозрением на коронавирус. Из симптомов у нее была температура под 40, сильный кашель, слабость и на 40% поражены легкие. В то же время тесты на COVID-19 были отрицательными. Чтобы помочь бороться с болезнью, медики ввели певицу в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через 10 дней состояние МакSим ухудшилось. Ее легкие были поражены на более чем 80%.

instagram.com/maksimartist

На днях появилась информация, что у исполнительницы начался сепсис. Впрочем, по словам менеджера знаменитости Маргариты Соколовой, все не настолько критично, как об этом пишут.

Заметим, МакSим выступала в оккупированном Крыму и сняла клип в Керчи. В 2017-м российская артистка попала в список "Миротворца".

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