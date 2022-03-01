В двух районах Херсона начались бои: горожан просят не выходить

В двух районах Херсона начались бои: горожан просят не выходить

В городе неспокойно.

Первый заместитель председателя – руководитель исполнительного аппарата областного совета в Херсонском областном совете Юрий Соболевский сообщил, что в Херсоне начались бои.

“Жители ХБК и Шуменского микрорайона – просьба не выходить на улицу в ближайшее время! Началсябой!" – написал он.

Ранее стало известно, что вчера была разбита колонна российской техники, но Херсон фактически в осаде. Обстреляли село Чернобаевки, местные говорят, что есть поврежденные дома.

Херсон фактически оцеплен, вокруг много российской техники, оккупанты устанавливают там блокпосты. Уже есть блокпост в Шуменском микрорайоне города. Херсонцы перекрывают дороги, чем могут. Вчера уже в магазины было тяжело поставлять продукты. Вода, свет есть. Коммунальные службы работают. Вчера эвакуировали людей из пригорода Херсона вблизи Антоновского моста.