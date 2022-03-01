В пригороде Чернигова уничтожили вражеских диверсантов, пытавшихся прорваться в город

Противник был на бронированной технике.

В пригороде Чернигова уничтожили вражеские ДРГ российских оккупантов, пытавшихся прорваться в город.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Противник пытался прорваться в Чернигов при поддержке бронированной техники. В сводке подчеркивают, что на Сиверщине продолжаются оборонительные бои, цель которых — не допустить продвижения противника в столицу с северо-восточного направления.

"На других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами", — говорится в сообщении.