В пригороде Чернигова уничтожили вражеских диверсантов, пытавшихся прорваться в город

Противник был на бронированной технике.
В пригороде Чернигова уничтожили вражеские ДРГ российских оккупантов, пытавшихся прорваться в город.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Противник пытался прорваться в Чернигов при поддержке бронированной техники. В сводке подчеркивают, что на Сиверщине продолжаются оборонительные бои, цель которых — не допустить продвижения противника в столицу с северо-восточного направления.
"На других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами", — говорится в сообщении.