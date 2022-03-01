Из столичной Дарницы отправится поезд во Львов

Из столичной Дарницы отправится поезд во Львов

Речь идет о скоростном поезде Интерсити.

Во вторник, 1 марта, из Киева отправится поезд во Львов.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд Интерсити "Дарница – Львов" отправится в 12:40 с левого берега Киева.

Будут ли впоследствии такие рейсы, пока не сообщается.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 29

вертолеты — 29

танки – 191

боевые бронированные машины — 816

пушки — 74

ЗРК "Бук" — 1

"Грады" — 21

автомобильная техника — 291

цистерны – 60

БпЛА ОТР2 – 3

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: