У двох районах Херсона почалися бої: містян просять не виходити

У двох районах Херсона почалися бої: містян просять не виходити

У місті неспокійно.

Перший заступник голови - керівник виконавчого апарату обласної ради в Херсонській обласній раді Юрій Соболевський повідомив, що у Херсоні почалися бої.

“Жителі ХБК і Шуменського мікрорайону - прохання не виходити на вулицю найближчим часом! Триває бій!” - написав він.

Раніше стало відомо, що вчора розбили колону російської техніки, але Херсон фактично в облозі. Обстріляли село Чорнобаївки, місцеві кажуть, що є пошкоджені будинки.

Херсон фактично оточений, навколо багато російської техніки, окупанти встановлюють там блокпости. Уже є блокпост у Шуменському мікрорайоні міста. Херсонці перекривають дороги чим можуть. Вчора вже до магазинів було важко постачати продукти. Вода, світло є. Комунальні служби працюють. Вчора евакуювали людей з передмістя Херсона поблизу Антонівського мосту.