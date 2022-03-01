Ще одна країна підтримала негайний вступ України до ЄС

Ще одна країна підтримала негайний вступ України до ЄС

Румунія повністю підтримує інтеграцію України, а також Республіки Молдова та Грузії до Європейського союзу.

Румунія підтримує негайне надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Влада країни готова зробити все можливе для цього.

Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніс.

Також читайте ЄС розпочав процедуру розгляду заявки України на членство

"Румунія повністю підтримує інтеграцію України, а також Республіки Молдова та Грузії до Європейського союзу. Місце цих партнерів ЄС – у європейській сім'ї, і Румунія зробить усе можливе, щоб це стало реальністю", – написав він у Twitter.

28 лютого, президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії у відкритому листі закликали негайно надати Україні статус країни-кандидатки до Євросоюзу. Це відбулося після підписання президентом України Володимиром Зеленським заявки на членство в Європейському Союзі, яку він просить розглянути за спеціальною процедурою — у найкоротший термін.