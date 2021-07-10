В Харькове обстреляли трамвай с пассажирами

В Харькове обстреляли трамвай с пассажирами

В транспорте повредили окна и двери

Сегодня, 10 июля, в Харькове неизвестные устроили стрельбу в трамвай с пассажирами. Пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщила мэрия Харькова в Facebook.

Отмечается, что все случилось на улице Полтавский Шлях — при движении в направлении центра неизвестные обстреляли из пневматического оружия трамвай маршрута №3.

"Никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия были вызваны правоохранители, составлен протокол", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что проводят проверку. По их информации, стрелял один человек, в результате повреждены стекла и двери в первом вагоне трамвая. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Золочевском районе Львовской области 28 июня водитель Toyota из-за конфликта обстрелял Hyundai. Он попал пассажиру авто в лицо, отчего пострадавшего госпитализировали.

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