В Харькове от вражеских обстрелов погибли 8 человек — ГСЧС

Спасатели 44 раза уезжали на вызовы.

Сегодня, 1 марта, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Харькове погибли 8 человек. Кроме этого, с начала дня спасатели 44 раза выезжали на тушение пожаров.

В пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области отмечают, что среди раненых есть один ребенок.

В этот день мирные кварталы Харькова бомбили с помощью авиации и обстреливали их из артиллерии. Так, в результате утреннего обстрела площади Свободы погибли минимум 8 человек, 24 получили ранения. Для тушения привлекались 4 пожарных автоцистерны, автомобиль первой помощи, САРМ-Л, а также 2 единицы коммунальной техники. В настоящее время работы по разборке конструкций приостановлены из-за постоянных обстрелов и вероятности повторных авиаударов.

"11 человек находятся в тяжелом состоянии. Это только предварительные данные. Среди травмированных — один ребенок. Спасатели оказывали помощь в спасении пострадавших, разборе завалов и извлекали из-под них пострадавших и тела погибших", — написали в ГУ ГСЧС.