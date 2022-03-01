У Харкові від ворожих обстрілів загинули 8 осіб - ДСНС 

Рятувальники 44 рази виїжджали на виклики.

Сьогодні, 1 березня, в результаті обстрілів з боку російських окупантів у Харкові загинули 8 осіб. Крім цього, від початку дня рятувальники 44 рази виїжджали на гасіння пожеж.

У пресслужбі ГУ ДСНС у Харківській області зазначають, що серед поранених є одна дитина.

У цей день мирні квартали Харкова бомбили за допомогою авіації і обстрілювали їх з артилерії. Так, в результаті ранкового обстрілу площі Свободи загинуло мінімум 8 осіб, 24-отримали поранення. Для гасіння залучалися 4 пожежних автоцистерни, автомобіль першої допомоги, САРМ-Л, а також 2 одиниці комунальної техніки. В даний час роботи з розбирання конструкцій припинені через постійні обстріли і ймовірності повторних авіаударів.

"11 осіб перебувають у важкому стані. Це тільки попередні дані. Серед травмованих - одна дитина. Рятувальники надавали допомогу в порятунку постраждалих, розборі завалів і витягали з-під них постраждалих і тіла загиблих", - написали в ГУ ДСНС.