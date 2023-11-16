В Харьковской области местные жители слышали минимум семь взрывов

По меньшей мере, семь взрывов с интервалами в несколько минут прогремели в Харьковской области с полуночи 16 ноября.

В Харьковской области продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает Общественное.

Россияне нанесли удары по Чугуевскому району Харьковщины. По состоянию на 00:40, информации о раненых среди гражданских нет, сообщил начальник районной военной администрации Сергей Лободенко. По его словам, ныне экстренные службы ищут места попадания. По предварительной информации, местные жители слышали не менее семи взрывов.

Напомним, что военные заявили, что враг нанес удары по Харьковской области по ЗРК С-300.

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 7 ударов по населенному пункту Чугуевского района. Предварительно - ракетами С-300. Последствия попаданий устанавливаются. На эту минуту информации о пострадавших не поступало", - заявил позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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