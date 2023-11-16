На Харківщині місцеві жителі чули мінімум сім вибухів

Щонайменше сім вибухів з інтервалами у кілька хвилин пролунали в Харківській області від опівночі 16 листопада.

На Харківщині триває повітряна тривога.

Про це повідомляє Суспільне.

Росіяни завдали ударів по Чугуївському району Харківщини. Станом на 00:40 інформації про поранених серед цивільних немає, повідомив начальник районної військової адміністрації Сергій Лободенко. За його словами, нині екстрені служби шукають місця влучань. За попередньою інформацією, місцеві жителі чули не менше семи вибухів.

Нагадаємо, що військові заявили, що ворог завдав ударів по Харківській області із ЗРК С-300.

"Окупанти завдали щонайменше 7 ударів по населеному пункту Чугуївського району. Попередньо - ракетами С-300. Наслідки влучань встановлюються. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило", - заявив пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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