Воздушная тревога в области не объявлена.

Во вторник, 9 мая, около 08:40 в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

Об этом сообщает "Суспільне".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

К слову, последняя "тревога" в Херсонской области звучала ночью 9 мая – с 03:53 до 06:05. Пока официальной информации о взрывах в городе нет.

К слову, накануне россияне совершили шесть обстрелов Херсонского городского территориального общества, использовав 35 снарядов. В пресс-службе горсовета сообщили, что попадания были зафиксированы в Херсоне, Антоновке, Садовом, Зеленовке. В результате российских действий два человека ранены.

Напомним, на рассвете 9 мая российская армия атаковала ракетами Черкасскую область. По предварительной информации, враг выпустил две крылатые ракеты.

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