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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
845
Время на прочтение
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев 9 мая. / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Украина является частью единой европейской семьи.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во вторник, 9 мая, прибыла с визитом в Киев, чтобы вместе с украинцами отметить День Европы.

Об этом она сообщила на своейстранице в сети Twitter.

"Хорошо снова быть в Киеве, где важные для нас ценности защищаются каждый день. Поэтому это очень должное место, чтобы праздновать День Европы именно здесь", — написала глава Европейской комиссии.

Также фон дер Ляен приветствовала решение президента Владимира Зеленского "отмечать День Европы 9 мая также здесь, в Украине".

В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. / © Урсула фон дер Ляйен/Twitter
В Киев прибыла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. / Фото: Урсула фон дер Ляйен/Twitter

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы совместно с Европейским союзом.

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Дата публикации
Просмотры
845
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