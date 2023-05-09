В Днепре обломки российской ракеты упали на дом: ранена женщина

В этом же доме была найдена боевая часть вражеской ракеты, которую взрывотехники уже вывезли.

На Днепропетровщине силы ПВО сбили все восемь ракет, которые запустили россияне в ночь на 9 мая, однако обломки одной из них упали на здание в областном центре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Лысак отметил, что силы ПВО "отработали мощно" и поблагодарил их за работу. Так, в ночь на 9 мая военные из воздушного командования "Восток" сбили все восемь ракет, которые враг направил на Днепропетровщину.

"Обломки российского "металлолома" упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице. В доме повреждены крыша и перекрытие нескольких квартир", – говорится в заявлении главы области.

Он добавил, что на третьем этаже этого же дома была обнаружена боевая часть вражеской ракеты. Несколько десятков жителей эвакуировали, пока на месте работали взрывотехники. Опасные обломки ракеты уже вывезли, их уничтожат.

Обстрел Днепропетровской области

Что касается ситуации в области, то Лысак сообщил, что российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь и Марганецкую громаду.



В результате был уничтожен один частный дом, еще четыре – повреждены. Повреждены также хозяйственное сооружение и линии электропередач. Люди не пострадали.

Массированная ракетная атака по Украине 9 мая

Российские оккупанты в ночь на 9 мая выпустили по Украине 25 ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. Силы ПВО уничтожили 23 ракеты.

В частности, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около 15 вражеских воздушных целей. Пострадавших и разрушений нет. Обломок сбитой ракеты упал на частный двор в Голосеевском районе столицы, обошлось без повреждений и пострадавших.

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